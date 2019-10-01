Her yıl Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan on binlerce konutla dar gelirli aileler başta olmak üzere pek çok kişi uygun fiyatlarla ev sahibi oluyor. Bu nedenle TOKİ tarafından yayımlanan ilanlar merakla takip ediliyor. Son olarak yakın bir süreçte 50 bin konut projesi kuraları çekilerek listelerde yer alan isimler açıklanmıştı. TOKİ'nin dar gelirliler için ucuz konut kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. İşte TOKİ'nin sitesinde yer alan ilanlar...

TOKİ EKİM AYI UCUZ EV İLANLARI