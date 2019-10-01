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  • 01.10.2019 21:28
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 21:28

'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! TOKİ Ekim ilanları başvuru şartları nelerdir?

tarafından resmi internet sitesinde yayımlanan uygun fiyatlı konut ilanları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Uygun taksitlerle ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce kişiye müjde yine Toplu Konut İdaresi'nden geldi. Satışa çıkacak olan konutlarla pek çok dar gelirli aile de uygun fiyata ve ödeme seçenekleriyle ev sahibi olabilecek. Peki, TOKİ konutlarına başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair bilgiler...

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat!

Her yıl Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan on binlerce konutla dar gelirli aileler başta olmak üzere pek çok kişi uygun fiyatlarla ev sahibi oluyor. Bu nedenle TOKİ tarafından yayımlanan ilanlar merakla takip ediliyor. Son olarak yakın bir süreçte 50 bin konut projesi kuraları çekilerek listelerde yer alan isimler açıklanmıştı. TOKİ'nin dar gelirliler için ucuz konut kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. İşte TOKİ'nin sitesinde yer alan ilanlar...

TOKİ EKİM AYI UCUZ EV İLANLARI

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