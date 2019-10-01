Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) hedefler doğrultusunda kurulacak mobil uygulama sayesinde, gıda fiyatları başta olmak üzere vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma imkanı sağlanacak.

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI İÇİN MOBİL UYGULAMA

YEP'te gıda fiyatları başta olmak üzere marketlerdeki fiyatları karşılaştırmayı kolaylaştıracak uygulamalara da yer verildi.

Bu kapsamda fiyat rekabetini artıracak internet tabanlı bilgi işlem altyapısı kurulacak. Oluşturulacak mobil uygulama sayesinde vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma olanağı tanınacak. Böylece, yerel marketlerdeki fiyatlar vatandaşın bilgisine sunulacak.

Gıda enflasyonunu düşürmeyi teminen üreticilere bankalar aracılığıyla finansman da sağlanacak. Yetiştirilen ürünlerin satışı sözleşmeli tarım kapsamında yapılacak.