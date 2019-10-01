Dolar son dakika... Eylül ayı itibarıyla genel olarak 5.65-5.75 bandında hareket eden dolar/TL dünkü işlem gününe 5.66 civarından başladıktan sonra gün içinde 5.69'lu seviyelere geldi. Dolar en düşük 5.6420 lira ve en yüksek 5.7274 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında işlem gördü. Öte yandan Perşembe günü açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileri bu haftanın en önemli iç veri gündemi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 2 Ekim güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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