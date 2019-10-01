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  • 02.10.2019 06:47
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 06:47

son dakika! 2 Ekim ve oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

da son dakika hareketlilik yaşanıyor. Son haftalarda 5.65-5.75 bandında hareket eden , dünkü kapanışta 5.71 - 5.72 lira aralığında seyir izledi. Küresel piyasalarda ABD-Çin ticaret görüşmeleri ile Brexit takip ediliyor. Peki, bugün ve oldu? İşte 2 Ekim güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Eylül ayı itibarıyla genel olarak 5.65-5.75 bandında hareket eden dolar/TL dünkü işlem gününe 5.66 civarından başladıktan sonra gün içinde 5.69'lu seviyelere geldi. Dolar en düşük 5.6420 lira ve en yüksek 5.7274 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında işlem gördü. Öte yandan Perşembe günü açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileri bu haftanın en önemli iç veri gündemi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 2 Ekim güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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