İŞKUR TYP başvuru sonuçları, İŞKUR'da yayımlanan ilanlara başvuru yapan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Sonuçlar için geri sayım başladı. Gözler kura çekilişleri için İŞKUR'dan yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, İŞKUR TYP başvuru sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Toplum Yararına Program başvuru sonuçları hakkında merak edilenler...

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP başvuru sonuçları bazı illerde açıklanmaya başlandı. Noter kurası ile belirlenen İŞKUR TYP kura çekiliş sonuçları, kurumlar tarafından tarihlerde açıklanmaktadır.

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