Kira artış oranı her ayın başında ev sahipleri ve kiracılar tarafından merakla bekleniyor. Bu kapsamda Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı Ekim ayına geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ekim ayı kira artış oranı da belli olacak.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon rakamları her ay bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde açıklanmaktadır. TÜİK tarafından Eylül ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin 3 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor.