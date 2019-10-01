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  • 01.10.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 18:48

oranı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Ekim ayının ilk gününde vatandaşların gündeminde Eylül ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri ekonomiyi yakından etkileyecek. Peki, oranı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Kira artış oranı her ayın başında ev sahipleri ve kiracılar tarafından merakla bekleniyor. Bu kapsamda Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı Ekim ayına geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ekim ayı kira artış oranı da belli olacak.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon rakamları her ay bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde açıklanmaktadır. TÜİK tarafından Eylül ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin 3 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor.

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