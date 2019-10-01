TÜİK tarafından enflasyon rakamları her ay bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde açıklanmaktadır. Ekim ayına gelmemizle birlikte Eylül ayı enflasyon oranları merakla araştırılmaya başlandı. Bu nedenle Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül enflasyon oranı 3 Ekim Perşembe günü açıklanacaktır.