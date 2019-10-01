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  • 01.10.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 18:15

TÜİK oranları ne zaman açıklanacak? enflasyon beklentisi açıklandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan oranları için geri sayım devam ediyor. Her ay enflasyon rakamları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaktadır. Ekim ayına geldiğimiz şu günlerde merak edilmeye başlandı. Peki, TÜİK ne zaman açıklanacak? enflasyon beklentisi açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından enflasyon rakamları her ay bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde açıklanmaktadır. Ekim ayına gelmemizle birlikte Eylül ayı enflasyon oranları merakla araştırılmaya başlandı. Bu nedenle Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül enflasyon oranı 3 Ekim Perşembe günü açıklanacaktır.

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