Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı kapsamında, "Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız" dedi.

"DOLARİZASYONA KARŞI TEDBİR SETİNİ DEVREYE ALACAĞIZ"

Bakan Albayrak, "Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız." dedi.

DENGELENME HEDEFİMİZİ BAŞARIYLA UYGULADIK

Ülkemizin potansiyeline ve altyapısına her zaman güvendik. Her kesimi fikrini almaya uğraştık. Dengelenme hedefimizi başarıyla uyguladık. Büyük bir badirenin etkilerini 1 yıllık bir sürede geride bıraktık. Bu yılki programın ana temasına 'Değişim Başlıyor' dedik. Yıl sonunu pozitif bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.

EKONOMİDE TEMEL MÜCADELE ALANIMIZIN BAŞINDA ENFLASYON GELECEK

Örnek gösterilecek bir dengelenme süreci yaşadık, ÜFE ve TÜFE'de beklentilerin ötesinde bir performans ortaya koyduk. Kurda, faizlerde 10 yıllık borçlanma oranlarında Türkiye en iyi ülke performansını gösterdi. Yıllık bazda cari fazlada rekor kırdık. Önümüzde yeni bir dönem başlıyor. Ekonomide temel mücadele alanımızın başında enflasyon gelecek.

ENFLASYON HEDEFLERİMİZ...

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu.