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  • 30.09.2019 14:26
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 14:35

Bakan ’ın “izasyona karşı tedbir setini devreye alacağız” mesajının anlamı ne?

Hazine ve Maliye Bakanı , "Yeni Programı'nı açıkladı. Albayrak'ın açıkladığı program ile birlikte 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş oldu. Albayrak, "Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. izasyona karşı tedbir setini devreye alacağız." dedi. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayında Bakan Albayrak'ın açıklamalarını yorumladı. Müderrisoğlu, "'nda öne çıkan husus hangisi?” sorusunu yanıtladı. Öte yandan Müderrisoğlu, Bakan Albayrak’ın “Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız." mesajının ne anlama geldiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı , 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Programı'nı açıkladı. Bakan Berat Albayrak kapsamında, "Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız" dedi.

"DOLARİZASYONA KARŞI TEDBİR SETİNİ DEVREYE ALACAĞIZ"
Bakan Albayrak, "Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız." dedi.

DENGELENME HEDEFİMİZİ BAŞARIYLA UYGULADIK
Ülkemizin potansiyeline ve altyapısına her zaman güvendik. Her kesimi fikrini almaya uğraştık. Dengelenme hedefimizi başarıyla uyguladık. Büyük bir badirenin etkilerini 1 yıllık bir sürede geride bıraktık. Bu yılki programın ana temasına 'Değişim Başlıyor' dedik. Yıl sonunu pozitif bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.

EKONOMİDE TEMEL MÜCADELE ALANIMIZIN BAŞINDA ENFLASYON GELECEK
Örnek gösterilecek bir dengelenme süreci yaşadık, ÜFE ve TÜFE'de beklentilerin ötesinde bir performans ortaya koyduk. Kurda, faizlerde 10 yıllık borçlanma oranlarında Türkiye en iyi ülke performansını gösterdi. Yıllık bazda cari fazlada rekor kırdık. Önümüzde yeni bir dönem başlıyor. Ekonomide temel mücadele alanımızın başında enflasyon gelecek.

ENFLASYON HEDEFLERİMİZ...
Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu.

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