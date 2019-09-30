Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 Lansman Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu. Bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 oldu.

Büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlenen Yeni Ekonomi Programı'nda işsizlik oranı hedefleri bu yıl için yüzde 12,9, 2020 için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6, 2022 için yüzde 9,8 oldu.

Peki iş dünyası Yeni Ekonomi Programı'nı nasıl değerlendiriyor? İşte iş dünyasının YEP için değerlendirmeleri...