Banka faiz oranlarının inmesiyle birlikte ev sahibi olmak artık daha kolay bir hale geldi. Bu bağlamda haberimizde 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 120 ve 180 aylık banka faiz oranlarını araştırdık. Son dönemde sadece kamu bankaları değil özel bankalarda faiz indirimi yaptı. TEB, Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları oldukça revaçta. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Bu arada yaptığınız kredi başvurusu ön onaylama almış olduğunda ikinci adım olarak lüzumlu belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir.

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3 BANKADAN KREDİ YAPILANDIRMASI AÇIKLAMASI

"Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacaktır.

"Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili Banka Şubelerine başvurması gerekmekte olup;

- 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından,

- 500.000 liranın üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir.

"Ülke bilançosunu her zaman kendi bilançolarının önünde tutan, yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yanında olmayı hedefleyen Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterilerinin finansal yüklerini azaltacak olan faiz indirimi uygulamasına 01.10.2019 tarihinde başlayacaklardır."

En sık hesaplanan konut kredileri (0.99 faiz oranı ile)

50.000 TL Kredi 120 Ay Vade 713 TL

80.000 TL Kredi 120 Ay Vade 1142 TL

100.000 TL Kredi 120 Ay Vade 1427 TL

150.000 TL Kredi 120 Ay Vade 2141 TL

200.000 TL Kredi 120 Ay Vade 2855 TL

250.000 TL Kredi 120 Ay Vade 3569 TL

ING BANK

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,29

Aylık Taksit: 1.643 TL

ZİRAAT BANKASI

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 0,99

Aylık Taksit: 1.428 TL

GARANTİ BBVA

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,36

Aylık Taksit: 1.695 TL

ICBC TURKEY

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,38

Aylık Taksit: 1.710 TL

HALKBANK FAİZ ORANLARI

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI: %0.99

MAAŞ MÜŞTERİLERİNE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1,25

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1.35

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI: %1.42

AKBANK FAİZ ORANLARI

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI: % 1,17

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: % 1,71

YAPI KREDİ BANKASI

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,35

Aylık Taksit: 1.688 TL

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

SARIPANJUR KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI: %0,99

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1,35

EK ÖDEME TAZMİNAT YOK!

● Müşteriler geri güncel oranlardan sabit faizli konut kredisine dönüş yapılabilecek.

● Üründeki kredilerin faiz oranları, vadesi boyunca piyasa oranlarına göre yapılandırma yapılmaksızın 3, 6 ya da 12 ayda bir güncellenecek.

● Faizde tüketiciyi koruyan tavan olacak.

● Faiz enflasyona göre otomatik güncelleneceği için ek maliyet olmayacak.

● Erken ödeme yapılması durumunda ise ödenen tutar için 'erken ödeme tazminatı' alınmayacak.

KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?

Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir..

Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.

KONUT KREDİSİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.

Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.