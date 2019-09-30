Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yaptıkları faiz indirimlerinin ardından, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıkladılar. Üç bankanın ortak açıklamasında, "Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı" denildi. Şimdi herkes kredi yapılandırma işleminin nasıl yapıldığını merak ediliyor. Peki kredi yapılandırma şartları ve hesaplama yöntemi nedir? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

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"Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacaktır.

"Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili Banka Şubelerine başvurması gerekmekte olup;

- 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından,

- 500.000 liranın üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir.

"Ülke bilançosunu her zaman kendi bilançolarının önünde tutan, yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yanında olmayı hedefleyen Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterilerinin finansal yüklerini azaltacak olan faiz indirimi uygulamasına 01.10.2019 tarihinde başlayacaklardır."

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi değerlendirmesi

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yaptıkları faiz indirimlerinin ardından, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların bu adımına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, "Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

KREDİ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR? (2019)

Kredi yapılandırma işleminin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Kredi yapılandırma işlemini gerçekleştirmeniz için kayda değer bir faiz indirimi yaşandı.

Örneğin, siz 1,25 faiz oranı ile kredi çektiyseniz, faiz oranı da şuan 0,99'a düştü ve arada ciddi bir kazanç durumu oluşuyor. Bu durumda kredi yapılandırma işlemini gerçekleştirmek mantıklı bir hal alıyor. Çünkü bankalar kredi yapılandırma işlemlerinde yüzde 2 oranında bir ceza ücreti alıyor. Ufak bir faiz düşüşünde yapılandırmaya gitmek size ekstra masraflar çıkarabilir.

YENİDEN KREDİ YAPILANDIRMA NEDİR?

Kredi yapılandırma hesaplaması için basit bir örnek verelim.

Bir bankadan kredi faiz oranı yüzde 1,24 olan 120 ay vadeli ve 100 bin TL'lik bir konut kredisi aldığınızı düşünelim.

Kredinizin aylık taksiti 1,606.01 TL ve 12 ay ödediğinizi varsayalım kalan toplam ödemeniz 173.449,082 TL

Bankanızın sunduğu yapılandırma faiz oranı ise 120 ay vade için yüzde 0,99 olursa ve %2.00 kredi kapama cezası ödenmesi şartı olduğunu DA varsayalım, masraflar hariç aylık ödeyeceğiniz tutar 1.360,61 TL olur. Kalan toplam borcunuz yapılandırma sonrası 163,273.20 TL'ye düşer. Böylece 8.269,97 TL kar etmiş olursunuz.

* Bu hesaplamada bankanın masraf ücreti ya da varsa diğer giderler hesap edilmemiştir.

KONUT KREDİSİ FAİZ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Formülde kullanılacak olan 'Faiz' değeri faiz yüzdesi değil, faiz oranıdır. Örneğin aylık faiz %1 ise formülde 0,01, yüzde 0,79 ise 0,0079 olarak kullanılmalıdır. Ödemeler ayda bir değil de üç ayda bir yapılıyorsa kullanılacak oran, üç aylık basit faiz yani verilen aylık oranın 3 katı olmalıdır.

Ülkemizde kredinin cinsine bağlı olarak ödenen faizden vergi alınabilmektedir. Bu durumda hesabın doğru olabilmesi için vergilerin de faiz oranına eklenmesi gerekir. Örneğin ihtiyaç ve taşıt kredilerine ödenen faiz için %15 (KKDF) ve %5 (BSMV)'lik iki kalem vergi alınır. Bu durumda formülde kullanılması gereken faiz oranı (1,20 x Kredi Faiz Oranı) olmalıdır. Konut kredilerinde ise vergi alınmamaktadır. Döviz kredilerde vergi hesaplamaları kur değişikliklerine bağlıdır ve oldukça karmaşıktır. Ne kadar vergi ödeyeceğiniz sadece ödeme gününde tam olarak hesaplanabilir.

Eşit taksitli ödeme planları ihtiyacı her zaman karşılamayabilir. Örneğin 3 ayda bir ikramiye alıyor olabilirsiniz dolayısıyla 3 ayda bir daha fazla taksit ödeyebilirsiniz. Veya 1 yıl sonra elinize geçecek toplu parayı tek bir seferde kredi geri ödemesi için kullanabilirsiniz. Bu tür durumlar için kurumlar ara ödemeli kredi, artan ödemeli kredi, azalan ödemeli kredi, balon ödemeli kredi* gibi hesaplama seçenekleri sunmaktadır. Bununla beraber gerçek hayattaki ihtiyaç daha karmaşık ve daha esnek bir planlama ihtiyacı gerektirebilir. Sitemizde bu tür esnek planlamaları da rahatça yapabilmeniz için gerekli olan tüm araçlar sunulmaktadır. Sitemiz bu yönüyle diğer hesaplama sitelerinden ayrılmaktadır.

Konut kredisi formülü matematiksel olarak şöyledir;

Taksit tutarı=Kredi tutarı x faiz x (1+faiz) üzeri taksit sayısı/ (1+faiz) üzeri taksit sayısı -1