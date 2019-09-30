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  • 30.09.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 11:00

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan konut kredilerinin yapılandırılması ile ilgili önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı , kamu bankalarının konut kredilerini yapılandırması ile ilgili bir açıklama yaptı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yaptıkları faiz indirimlerinin ardından daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıklamasına ilişkin, "deki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yaptıkları faiz indirimlerinin ardından, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı , bankaların bu adımına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, "Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

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