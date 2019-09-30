Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi yapılandırması yapacak. Faizlerin inmesinin ardından bu 3 banka müşterilerin kredi faiz oranlarını yapılandıracak. Formülde kullanılacak olan 'Faiz' değeri faiz yüzdesi değil, faiz oranıdır. Örneğin aylık faiz %1 ise formülde 0,01, yüzde 0,79 ise 0,0079 olarak kullanılmalıdır. Ödemeler ayda bir değil de üç ayda bir yapılıyorsa kullanılacak oran, üç aylık basit faiz yani verilen aylık oranın 3 katı olmalıdır. Ülkemizde kredinin cinsine bağlı olarak ödenen faizden vergi alınabilmektedir. Bu durumda hesabın doğru olabilmesi için vergilerin de faiz oranına eklenmesi gerekir. Peki Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi yapılandırma şartları nedir? Kredi yapılandırma hesaplama nasıl yapılır?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ