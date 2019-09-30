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  • 30.09.2019 13:58
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 13:58

hesaplama nasıl yapılır? , ve Vakıfbank ?

Kamu bankaları , ve Vakıfbank yaptıkları indirimlerinin ardından, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıkladılar. Üç bankanın ortak açıklamasında, "Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı" denildi. Şimdi herkes işleminin nasıl yapıldığını merak ediliyor. Peki kredi yapılandırma şartları ve hesaplama yöntemi nedir? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

Kredi yapılandırma hesaplaması nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi yapılandırması yapacak. Faizlerin inmesinin ardından bu 3 banka müşterilerin kredi faiz oranlarını yapılandıracak. Formülde kullanılacak olan 'Faiz' değeri faiz yüzdesi değil, faiz oranıdır. Örneğin aylık faiz %1 ise formülde 0,01, yüzde 0,79 ise 0,0079 olarak kullanılmalıdır. Ödemeler ayda bir değil de üç ayda bir yapılıyorsa kullanılacak oran, üç aylık basit faiz yani verilen aylık oranın 3 katı olmalıdır. Ülkemizde kredinin cinsine bağlı olarak ödenen faizden vergi alınabilmektedir. Bu durumda hesabın doğru olabilmesi için vergilerin de faiz oranına eklenmesi gerekir. Peki Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi yapılandırma şartları nedir? Kredi yapılandırma hesaplama nasıl yapılır?

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