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  • 01.10.2019 07:08
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 07:08

son durum! Bugün ve oldu? 1 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Piyasalar dün yoğun veri gündemi ve önümüzdeki üç yıla ilişkin tahminleri içeren Yeni Ekonomi Programı'nı takip etti. TL'de son dönemde ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentiler etkili oluyor. Ayrıca TCMB'nin bundan sonraki faiz indirimlerinin sınırlı olacağı beklentisi de ana etkenlerden biri. Peki, bugün ve ne kadar oldu? İşte 1 Ekim güncel döviz kurları...

kuru son dakika... Haftanın ikinci işlem günü olan 1 Ekim'e 5,6499 seviyesinde başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre, 2019 yılı ortalama 5.70 TL olacak. Güncel döviz kurları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 1 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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AVRUPA BORSALARI GÜNÜ, İNGİLTERE HARİÇ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 artışla 393,15 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 artarak 12.428,08 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41 yükselerek 22.107,70 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak, 5.677,79 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,24 azalarak 7.408,21 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,31'lik düşüşle 1,0904 seviyelerinde bulunuyor.

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