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  • 01.10.2019 07:18
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 07:18

son dakika düşüşte! 1 Ekim 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın ne kadar? Canlı rakamlar

nda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Dünkü işlem gününde günü yüzde 0,44 azalışla 270,30 liradan tamamlayan gram altın, 1 Ekim'e 267,55 liradan başladı. Güncel altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Ekim ...

son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,44 düşüşle 270,30 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Ekim ...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

30 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

30 Eylül Pazartesi günü gram altın 267,55 liradan alınırken, 267,60 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

30 Eylül Pazartesi çeyrek altın 430,76 liradan alınırken, 440,52 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

30 Eylül Pazartesi yarım altın 858,83 liradan alınırken, 881,05 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

30 Eylül Pazartesi tam altın 1.776,89 liradan alınırken, 1.821,37 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

30 Eylül Pazartesi Cumhuriyet altını 1.785,00 liradan alınırken, 1.812,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
153,46
153,58

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
196,53
196,69

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
245,53
245,72

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