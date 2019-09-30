Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,44 düşüşle 270,30 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

30 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

30 Eylül Pazartesi günü gram altın 267,55 liradan alınırken, 267,60 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

30 Eylül Pazartesi çeyrek altın 430,76 liradan alınırken, 440,52 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

30 Eylül Pazartesi yarım altın 858,83 liradan alınırken, 881,05 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

30 Eylül Pazartesi tam altın 1.776,89 liradan alınırken, 1.821,37 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

30 Eylül Pazartesi Cumhuriyet altını 1.785,00 liradan alınırken, 1.812,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

153,46

153,58

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

196,53

196,69

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

245,53

245,72