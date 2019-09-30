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  • 01.10.2019 02:20
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 02:21

2019 kira artış oranı ne kadar? kira hesaplama işlemi nasıl yapılır?

na geldiğimiz şu günlerde kirada oturan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda pek çok kişi arama motorlarında 2019 oldu sorusuna yanıt arıyor. Gözler konu hakkında yapılacak açıklamada. Peki, kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar?

Eylül ayı enflasyon oranı, nın gelmesiyle birlikte vatandaşların yoğun sorguladığı konuların başında bulunuyor. 2019 ne kadar sorusu pek çok kişi tarafından yanıt bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri ekonomiyi yakından etkileyecek. İşte kira hesaplama işlemi...

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK tarafından Eylül ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin 3 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor.

EYLÜL AYINDA KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

Eylül ayı kira artış oranı geçen ay açıklandı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti.

Açıklanan oranlara göre Eylül ayında kiracılara en fazla yüzde 19,62 oranında zam yapılabildi.

KİRA ARTIŞ HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 17,16

Zam bedeli: 171 lira

Zamlı kira bedeli: 1.171 lira

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TÜFE Şubat 2019 Kira Artış Oranı: % 17,16

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Tutarı: 171,60 Lira

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.171,60 Lira

AYLARA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANI

2018 Ocak Kira Artış Zam Oranı % 15,82

2018 Şubat Kira Artış Zam Oranı % 15,66

2018 Mart Kira Artış Zam Oranı % 15,50

2018 Nisan Kira Artış Zam Oranı % 15,35

2018 Mayıs Kira Artış Zam Oranı % 15,36

2018 Haziran Kira Artış Zam Oranı % 15,80

2018 Temmuz Kira Artış Zam Oranı % 16,57

2018 Ağustos Kira Artış Zam Oranı % 17,41

2018 Eylül Kira Artış Zam Oranı % 18,75

2018 Ekim Kira Artış Zam Oranı % 21,36

2018 Kasım Kira Artış Zam Oranı % 23,73

2018 Aralık Kira Artış Zam Oranı % 25,52

2019 Ocak Kira Artış Zam Oranı % 27,01

2019 Şubat Kira Artış Zam Oranı % 17.16

2019 Mart Kira Artış Zam Oranı % 17.93

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