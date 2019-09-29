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  • 30.09.2019 06:53
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 06:53

da son dakika hareketlilik! 30 Eylül ve ? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... yeni haftaya nasıl başladı? Yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederken bir yandan da döviz kurlarındaki son durumu merak ediyor. Serbest piyasada alım satım apmak isteyen vatandaşlar doların yeni haftaya nasıl başladığını araştırıyor. Peki, bugün ve oldu? İşte 30 Eylül güncel döviz kurları...

Dolar kuru son dakika... Dolar/TL, 2019 Eylül ayında 5.65-5.75 bandında hareket etti. Piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası yatırımcıların yakından takip ettiği dokar/TL, geçtiğimiz hafta kapanışta 5.65 - 5.66 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 30 Eylül güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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