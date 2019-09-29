Dolar kuru son dakika... Dolar/TL, 2019 Eylül ayında 5.65-5.75 bandında hareket etti. Piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası yatırımcıların yakından takip ettiği dokar/TL, geçtiğimiz hafta kapanışta 5.65 - 5.66 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 30 Eylül güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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