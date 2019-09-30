Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişliyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı. Bu anlamda 120 bin lira kredi alan bir tüketici 30 ayda toplamda 23 bin 285 bin lira az ödemiş olacak. Bu da aylık taksitlere 766 liralık avantaj olarak yansıyacak. Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlarda, binek araçlar için 50 -120 bin liralık 18-36 ay vadeli krediler ile, ticari araçlarda 72 - 500 bin liralık 36-60 ay vadeli kredilere aylık yüzde 0.49 - 0.69 faiz uygulanacak. Araç alırken de diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi taşıt kredisi alabilmenizin ilk şartı 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra yine diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir bir geliriniz ve SGK kaydınızın olmasıdır. Taşıt kredisi almak için, öncelikle iş yerinizde en az 6 aylık bir süreyi doldurmuş olmanız ve devam ediyor olmanız gerekir.

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