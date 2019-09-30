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  • 30.09.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 09:33

0.49-0.69 araç (taşıt) kredisi oranları hesaplama! Taşıt kredisi ile hangi otomobiller markalar alınacak?

Otomobilde taşıt kredilerinde indirimi sonrasında araç fiyatları ve kampanyalar oldukça merak ediliyor. , ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişliyor. Binek araçlarında Fiat, Honda, Hyundai, ve ticari araçlarda da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC anlaşmalı otomotiv firmaları olarak 1 Ekim ile 31 Aralık dönemindeki kampanyaya katıldı. Bu bağlamda 30 ay vade ile alınan 120 bin lira taşıt kredisinde toplam avantaj 23.285 TL. Aylık ödemeler 777 TL düşüyor. Peki taşıt kredisi ile hangi otomobiller markalar alınacak? İşte 0.49-0.69 araç kredisi faiz oranları hesaplama yolları ve tüm detaylar

Taşıt kredisi ile hangi otomobiller markalar alınacak?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişliyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı. Bu anlamda 120 bin lira kredi alan bir tüketici 30 ayda toplamda 23 bin 285 bin lira az ödemiş olacak. Bu da aylık taksitlere 766 liralık avantaj olarak yansıyacak. Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlarda, binek araçlar için 50 -120 bin liralık 18-36 ay vadeli krediler ile, ticari araçlarda 72 - 500 bin liralık 36-60 ay vadeli kredilere aylık yüzde 0.49 - 0.69 faiz uygulanacak. Araç alırken de diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi taşıt kredisi alabilmenizin ilk şartı 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra yine diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir bir geliriniz ve SGK kaydınızın olmasıdır. Taşıt kredisi almak için, öncelikle iş yerinizde en az 6 aylık bir süreyi doldurmuş olmanız ve devam ediyor olmanız gerekir.

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