Dolar son dakika... 2019 Eylül ayı itibarıyla 5.65-5.75 bandında seyreden dolar kuru, piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle dalgalı seyir izledi. Dolar kuru, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıyla ay içinde bir kaç kez kırılsada 5.65-5.75 bandını ne aşağı ne de yukarı yönde kalıcı olarak kıramadı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 29 Eylül güncel döviz kurları... İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 artarak 7.426,21 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,75 değer kazanarak 12.380,94 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 artışla 5.640,58 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 22.017,40 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 1,0937 seviyelerinde işlem görüyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ