Üreticilere 334 milyon TL

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) fındık, kuru üzüm, hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin dünden itibaren paralarını tahsil edebildiğini belirtti. Bu kapsamda 11 bin 95 fındık üreticisine 266 milyon lira, 621 kuru üzün üreticisine 18 milyon lira ve 3 bin 540 hububat ve bakliyat üreticisinin hesaplarına 50 milyon lira yatırıldı. Böylece toplamda 334 milyon lira ödeme yapıldı.
Kişisel verileri sildirme imkanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan (KVKK), vatandaşların, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı bulunduğu bildirildi. KVKK'den yapılan açıklamada, vatandaşların, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, verilerin yurt içi veya yurt dışında aktarıldığı 3'üncü kişileri bilme, verilerin düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi hakları bulunduğu vurgulandı.
Çanakkale'de ayaklar yükseldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2019 yılı sonuna kadar yapılacak çalışmaları anlattı. Avrupa ve Asya kesiminde kablo sisteminin sağlam zemin ile bağlantısını sağlayan ankraj bloklarındaki beton ve donatı işlerinin yüzde 99 oranında tamamlanacağını belirten Turhan, "Çelik kule bloklarının fabrika üretimleri tamamlanacak. Çelik Kule saha montajında ise 128 kule bloğunun 66'sı yerine montajlanacak ve kuleler 160 metreye kadar yükselecek" dedi. Bakan Turhan, proje için toplam 3 milyar eurodan fazla yatırım yapılmasının beklendiğini belirtti.
BARIŞ ŞİMŞEK
Kişisel verileri sildirme imkanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan (KVKK), vatandaşların, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı bulunduğu bildirildi. KVKK'den yapılan açıklamada, vatandaşların, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, verilerin yurt içi veya yurt dışında aktarıldığı 3'üncü kişileri bilme, verilerin düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi hakları bulunduğu vurgulandı.
Çanakkale'de ayaklar yükseldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2019 yılı sonuna kadar yapılacak çalışmaları anlattı. Avrupa ve Asya kesiminde kablo sisteminin sağlam zemin ile bağlantısını sağlayan ankraj bloklarındaki beton ve donatı işlerinin yüzde 99 oranında tamamlanacağını belirten Turhan, "Çelik kule bloklarının fabrika üretimleri tamamlanacak. Çelik Kule saha montajında ise 128 kule bloğunun 66'sı yerine montajlanacak ve kuleler 160 metreye kadar yükselecek" dedi. Bakan Turhan, proje için toplam 3 milyar eurodan fazla yatırım yapılmasının beklendiğini belirtti.
BARIŞ ŞİMŞEK
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