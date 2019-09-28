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Esnafa prim indirimi

TESK Başkanı Palandöken, esnaf için 2 çağrı yaptı: 882 liralık sigorta primi yüzde 50 indirilsin. Esnaf da işçisi gibi 7 bin 200 günde emekli olsun.

Esnafa prim indirimi
Esnafa güçlenmesi ve haksız rekabetin önlenmesi için birtakım teşvik talebinde bulunduklarını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız her yıl neredeyse sermayesi kadar sigorta primi ödüyor. Kira veren, stopaj ödeyen ve yanındaki işçinin maaşını veren esnafımıza bu yükler ağır geliyor. Bağ- Kur'luların geçen yıl en düşük 700 lira olan sigorta primi, bu yıl 882 liraya yükseldi. Esnafımızın sigorta primleri yüzde 50 düşürülmeli. Sigorta primleri düşerse esnafımız rahat nefes alır" dedi. Esnafın 9 bin gün prim ödeyerek emekli olduğunu ifade eden Palandöken, sürenin 7 bin 200 gün olmasını istedi.

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