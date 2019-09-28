4 ilde 15 bin kişiye iş İŞKUR, Dünya Bankası ve Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Sığınmacılar ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi', 4 ilde 15 bin kişiye iş kapısı açacak.

İŞKUR, Dünya Bankası ve Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Sığınmacılar ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi', 4 ilde 15 bin kişiye iş kapısı açacak. Proje 30 ay sürecek. 7 bin 400 Suriyeli ve 7 bin 400 Türk vatandaşına ulaşılarak bu kişilerin istihdamına destek olunması hedefleniyor. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İstanbul, Şanlıurfa, Adana ve Gaziantep illerinin proje kapsamında olacağını söyledi.





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