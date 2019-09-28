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  • 28.09.2019 15:51
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 15:51

Milyonlarca kullanıcısına müjde! ı faiz oranlarında değişikliğe gidildi! Artık...

Milyonlarca kullanıcısına müjdeli haber verildi. Merkez Bankası'nın kredi ı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının düşürülmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere Türk Lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını indirdi.

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısına müjde verildi!

Kredi kartlarında faiz oranı geriledi. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrasında konut, tüketici ve taşıt kredi faizlerindeki düşüşün ardından kredi kartı faizleri de indirilmeye başlandı.

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