Yüz binlerce vatandaş TOKİ tarafından sunulacak olan uygun kampanyaları merak ediyor. Konut sahibi olmak isteyenlere müjde yine TOKİ'den geldi. Son olarak Toplu Konut İdaresi tarafından Eylül ayı ilanları yayımlandı. Satışa çıkacak olan konutlar en az 10 bin TL peşinatla sahiplerini bulacak. Ödeme seçenekleriyle dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek. Peki, başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair bilgiler...

TOKİ EYLÜL AYI UCUZ EV İLANLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye geneli satış listesi için beklenen listeyi açıkladı. Yayımlanan yeni listeyle birlikte TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece 10 bin lira peşinatla ev sahibi olma imkanı sundu.

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