Bankalardan peş peşe gelen kredi faiz açıklamalarının ardından ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Bir süredir ardı ardına gelen faiz açıklamalarıyla birlikte on binlerce kişi bankalara akın etti. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. Son olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü. İşte bankaların kredi faiz oranları...

3 KAMU BANKASINDAN İNDİRİM KARARI

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi.