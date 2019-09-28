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  • 28.09.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 09:44

son durum: 28 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek fiyatı ne kadar?

son dakika... Altın fiyatları, üst üste üçüncü haftayı kayıpla kapama yolunda ilerlerken, düşüşü beklenti üzerinde açıklanan ABD ekonomik verileri baskıladı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,99, değer kaybetti. Peki, bugün , gram, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Eylül ...

Altın fiyatlarında son dakika... Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,99 azalışla 271,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,95 kayıpla 1.809,00 lira oldu. Geçen hafta 451,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 442,00 liraya düştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

28 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

28 Eylül Cumartesi günü gram altın 272,55 liradan alınırken, 272,61 liradan satılıyor.

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