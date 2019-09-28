Altın fiyatlarında son dakika... Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,99 azalışla 271,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,95 kayıpla 1.809,00 lira oldu. Geçen hafta 451,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 442,00 liraya düştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

28 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

28 Eylül Cumartesi günü gram altın 272,55 liradan alınırken, 272,61 liradan satılıyor.