75 milyon turist 65 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Turizm Günü'nde Türkiye'nin 2023 turizm stratejisini açıkladı. Ersoy, "Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı hedefi 75 milyon olarak revize edildi. Türkiye'nin daha önceki 2023 hedefleri 50 milyon turist, 50 milyar dolardı" dedi. Ziyaretçi başına gelirin 2023 yılında 867 dolar, kişi başı gecelik gelirin de 86 dolar olmasının hedeflendiğini dile getiren Ersoy, "Aslında önemli olan ziyaretçi başına gelir değil kişi başı gecelik gelir. Bizim artık kişi başı gelire değil, kişi başı gecelik gelire konsantre olmamız lazım" diye konuştu. Tanıtımda Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi yükselen pazara odaklanılacağının altını çizen Ersoy, turizmi 81 vilayete yaymak istediklerini ve turizm gelirlerini turizm paydaşlarına yaymayı hedeflediklerini anlattı.
Turizm Bakanı Ersoy, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi pazarlara odaklanılacağını söyledi.
Turizm Bakanı Ersoy, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi pazarlara odaklanılacağını söyledi.
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