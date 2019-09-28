Doğalgaz fiyatları değişmeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, doğalgaz fiyatlarında kısa vadede herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti. Doğalgazda ve petrolde ülkemizin dışa bağlı olduğunu belirten Dönmez, "Dışarıdan aldığımız ürünü dövizle alıyoruz. Kontrol edemediğimiz bir mekanizma var. Petrol fiyatlarına bağlı olarak gelişiyor. Bugünkü petrol fiyatlarının 6 ay sonra doğalgaz fiyatlarına yansıdığını görüyoruz. Maliyetler değiştikçe tarifelere yansıyacak. Doğalgaz tarafında BOTAŞ fedakarlık yaparak süreci yönetmeye çalışıyor. Kısa vadede herhangi bir değişiklik olmayacak. Orta ve uzun vadede petrol fiyatları, kurdaki hareketlilik ve diğer maliyet unsurlarını birlikte izleyeceğiz ve ona göre hareket edeceğiz" dedi. Depolar sayesinde doğalgazda arz sıkıntısı olmadığını kaydeden Dönmez, "Elektrikte de bir miktar arz fazlamız var. İhraç etmek için çalışıyoruz" dedi.
ÖNCE VANA VE ŞALTERİ KAPATIN
İstanbul'daki deprem sonrası enerjideki durum hakkında bilgi veren Dönmez, şöyle konuştu: "Enerji altyapılarımızda herhangi bir sorun yaşamadık. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'da 22 bölgede kesinti oldu, sensörlerin devreye girmesinden kaynaklı. Bir sorun olmadığı anlaşılınca elektrikler verilmiş oldu. Doğalgazda da sorun yaşamadık. Bazen ocağında vatandaşımız yemek pişiriyor olabilir, gaz kesildi, gaz geldiğinde doğalgaz sızması söz konusu olabilir. Deprem geçer geçmez vanaların kapatılması lazım. Elektrikte merkezi şalterin söndürülmesi lazım. Biz şebeke bazında tedbirleri alıyoruz" dedi.
BEYANNAME İÇİN EK SÜRE
İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilen talepler nedeniyle, mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı. Muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
MÜFETTİŞLERE YENİ DÜZEN
Vergi müfettişlerinin görev yerlerinin belirlenmesine ilişkin hususlar hizmetin gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak düzenlendi. Buna göre; isteğe bağlı görevlendirme işlemlerinde vergi müfettişleri, görev yapmak istedikleri grup başkanlıklarını her yılın Mart ayı sonuna kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bildirecek. bakanlık bu talepleri inceleyip ilan edecek.
ÖNCE VANA VE ŞALTERİ KAPATIN
İstanbul'daki deprem sonrası enerjideki durum hakkında bilgi veren Dönmez, şöyle konuştu: "Enerji altyapılarımızda herhangi bir sorun yaşamadık. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'da 22 bölgede kesinti oldu, sensörlerin devreye girmesinden kaynaklı. Bir sorun olmadığı anlaşılınca elektrikler verilmiş oldu. Doğalgazda da sorun yaşamadık. Bazen ocağında vatandaşımız yemek pişiriyor olabilir, gaz kesildi, gaz geldiğinde doğalgaz sızması söz konusu olabilir. Deprem geçer geçmez vanaların kapatılması lazım. Elektrikte merkezi şalterin söndürülmesi lazım. Biz şebeke bazında tedbirleri alıyoruz" dedi.
BEYANNAME İÇİN EK SÜRE
İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilen talepler nedeniyle, mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı. Muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
MÜFETTİŞLERE YENİ DÜZEN
Vergi müfettişlerinin görev yerlerinin belirlenmesine ilişkin hususlar hizmetin gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak düzenlendi. Buna göre; isteğe bağlı görevlendirme işlemlerinde vergi müfettişleri, görev yapmak istedikleri grup başkanlıklarını her yılın Mart ayı sonuna kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bildirecek. bakanlık bu talepleri inceleyip ilan edecek.
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