Milyonlarca çalışan vatandaş tazminat alma şartları, emeklilik hesaplaması ve işsizlik maaşı hakkında bilgi edinmek istiyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşların merak ettiği sorular arasında SSK yer alıyor. Aynı zamanda çalışan vatandaşlar ise işsizlik maaşı ve tazminat alma şartları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Çalışanların merak ettiği soruların yanıtını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı. İşte merak edilen o sorular ve yanıtları...

Soru: Merhaba resmi tatillerde çalıştırıp yerine izin veriyorlar bu yolla tazminatını alabilir miyim?

Cevap: Yasalarımıza göre resmi tatillerde çalışma yapılamıyor. Eğer çalışma yapılmışsa bu günler için işçilere iki yevmiye ödeniyor. Bunun yerine izin kullandırılması yasaya aykırı bir durum oluşturuyor. Sizin fazla çalışma paralarınızın ödenmemesi haklı fesih sebebidir. Kanunsuz izin yaptırılması durumunu da Alo 170'e bildirebilir sonrada haklı fesihle ayrılarak tazminat alabilirsiniz.