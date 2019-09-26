Maaşı düşük gösterilen işçinin hakları neler? İşverene hangi yaptırımlar uygulanır?

Milyonlarca çalışan yaptığı iş karşılığında ücret alıyor. İş Kanunu ücret ödenmesini bir sisteme bağlayarak, kurallarını da belirliyor. Buna göre işçinin hak ettiği maaş, prim, ikramiye gibi tüm ödemeler nakit olarak yapılıyor.