Bugünkü
Takvim

Maaşı düşük gösterilen işçinin hakları neler? İşverene hangi yaptırımlar uygulanır?

Milyonlarca çalışan yaptığı iş karşılığında ücret alıyor. ücret ödenmesini bir sisteme bağlayarak, kurallarını da belirliyor. Ücreti ’ya olduğundan düşük bildirilen işçinin hakları neler? İşçinin fesih hakkı var mı? Peki bu oyuna başvuran işverene hangi yaptırımlar uygulanır? Detaylar haberimizde...

Maaşı düşük gösteren tazminatı öder
Milyonlarca çalışan yaptığı iş karşılığında ücret alıyor. İş Kanunu ücret ödenmesini bir sisteme bağlayarak, kurallarını da belirliyor. Buna göre işçinin hak ettiği maaş, prim, ikramiye gibi tüm ödemeler nakit olarak yapılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMaaşı düşük gösterilen işçinin hakları neler? İşverene hangi yaptırımlar uygulanır?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri