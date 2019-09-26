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  • 26.09.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 10:28

Son dakika: Araç sahipleri müjde! e 25 kuruş indirim bekleniyor

Son dakika haberine göre Aramco saldırısı sonrası fırlayan akaryakıt fiyatlarına indirim yolu göründü. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre de 25 kuruş indirim bekleniyor.

Araç sahipleri müjde! Büyük indirim bekleniyor

Dünyanın en değerli şirketi olarak gösterilen 'ın petrol-gaz şirketi Aramco'ya yapılan İHA'lı saldırı sonrası akaryakıt fiyatları yükselmişti. Ardı ardına gelen lar sonrası eşel mobil sistemi devreye alınmış ve zamların bir kısmı 'den karşılanmıştı. Saldırı sonrası sektörde normalleşme dönemi başladı ve akaryakıt fiyatlarına tekrar indirim yolu göründü.

26 KURUŞLUK İNDİRİM GÜNDEMDE
Uluslararası piyasalarda in tonu 648 dolardan 600 dolara kadar düştü. Böylece benzinde 26 kuruşluk indirim gündeme geldi.

POMPAYA 25 KURUŞ İNDİRİM GELECEK
Devreye alınan eşel mobil sistem gereği devletin benzinden 1 kuruş alacağı bulunuyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre 1 kuruşluk alacak düşüldükten sonra benzine 25 kuruş indirim gelecek. Söz konusu indirimin bu gece yarısı pompaya yansıtılması bekleniyor.

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