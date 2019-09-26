Dünya barışına THY katkısı

Türk Hava Yolları (THY) ve Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturdu. 'Barış İçin Spor Ödülleri' projesini hayata geçirecek olan THY, proje kapsamında BM Medeniyetler İttifakı ile işbirliğine imza attı. İmza töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve BM UNAOC Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'un katılımı ile yapıldı. İlker Aycı, "Sporun dünya üzerindeki farklı kitleleri bir araya getirme ve ortak paydada buluşturma kabiliyeti üzerinden yola çıktığımız bu önemli proje ile dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız" şeklinde konuştu.
HER YERİ EKRAN FİYATI: 22 BIN LİRA
Çinli Xiaomi, Mi Mix Alpha modelini tanıttı. Önü ve arkası ekran olan telefon, yüzde 180 ekran/kasa oranı ile dikkat çekti. 360 derecelik kullanım sunan telefonun her tarafı dokunmatik. Xiaomi, bu modelde 12 GB RAM'e ve 512 GB dahili depolama birimine yer veriyor. 5G desteğine sahip olan telefon fiyatı ile de dudak uçuklatıyor. 19 bin 999 Yuan olan telefonun ülkemizde vergiler ile 22 bin lira olması bekleniyor.
MEDYA VE REKLAMA 5.4 MİLYAR TL
Reklamcılar Derneği, Reklamverenler Derneği, Açıkhava Reklamcıları Vakfı, İnteraktif Reklamcılık Derneği, Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği ile Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği'nin hazırladığı veriler ilk kez bir araya getirildi. Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler "Hedef sektörü sağlıklı büyütmek" dedi. İlk 6 ayda medya ve reklam yatırımları 5.4 milyar lira olarak açıklandı.
Azize ÇAVUŞ
TOPARLANMA TAM GAZ
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Önümüzdeki dönemde, enflasyondaki düşüşle birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ılımlı şekilde süreceğini öngörüyoruz" dedi. Uysal, şunları söyledi:
Net ihracatın büyümeye katkısı artarken, cari dengedeki iyileşme sürüyor.
Toparlanma üçüncü çeyrekte de ılımlı sürecek.
Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranı canlanırken, önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma belirgin hale gelecek.
Hazal ATEŞ
HAKSIZ TAYİNİ KDK ÇÖZDÜ
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), başka yere tayin edilen ve maaşı 1 ay kesilen memurun sorununu çözdü. Talebi olmaksızın il içi atamayla başka bir müdürlüğe gönderilen kişiyle ilgili atamayı mahkeme durdurdu. Çalışan eski görev yerine dönmeyi beklerken, işe gitmediği için aylıktan kesme cezası aldı. Devreye giren KDK sorunu çözdü.
EMEA'NIN EN İYİSİ SEÇİLDİ
MLP Care, Institutional Investor'ın EMEA bölgesine ilişkin yayımladığı en itibarlı şirketler listesinde yer aldı. MLP
Care, aynı çalışmada 'En İyi CEO', 'En İyi CFO', 'En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli' ve 'En iyi Yatırımcı İlişkileri Programı' listelerinde de yer almayı başardı. MLP Care Başkanı Dr. Muharrem Usta, "Yatırımcılara yönelik süreçlerimizi hassasiyetle ve her zaman daha iyisini hedefleyerek kurguluyoruz" dedi.
MEVDUAT GARANTİSİ 150 BİN TL
Mevduata devlet garantisi limiti yükseltildi. Konuyla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TMSF, 15 Şubat 2013'te, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları için uygulanacak limiti 100 bin lira olarak belirlemişti. Yönetmelik değişikliği ile söz konusu limit 150 bin liraya çıkarıldı.
TÜGİAD'DAN LONDRA ÇIKARMASI
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), İngiltere ile ikili ticaretin geliştirilmesi için bir dizi kritik süreç başlattı. TÜGİAD, Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası ile Londra'da işbirliği anlaşması imzaladı. Türkiye'de 850 üyesi olan TÜGİAD ayrıca Londra'da resmi irtibat ofisi açtı. TÜGİAD Başkanı Anıl Ali Rıza Şohoğlu'nun imza koyduğu anlaşma ile Türkiye ile İngiltere arasında ekonomik, ticaret ve girişim borsalarının gelişimi birlikte teşvik edilecek.
TURİZM BAKANLIĞI 140 İŞÇİ ALACAK
Turizm Bakanlığı, sözlü sınav ile 43 ilde 'sürekli işçi' kadrolarına 140 personel alımı yapacak. Koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığıyla Adana (5), Afyonkarahisar (2), Aksaray (2), Ankara (7), Antalya (10), Balıkesir (1), Batman (5), Bilecik (1), Bitlis (3), Burdur (2), Bursa (5), Çanakkale (3), Diyarbakır (1), Düzce (3) ve Edirne'de (3) personel alınacak.
HER YERİ EKRAN FİYATI: 22 BIN LİRA
Çinli Xiaomi, Mi Mix Alpha modelini tanıttı. Önü ve arkası ekran olan telefon, yüzde 180 ekran/kasa oranı ile dikkat çekti. 360 derecelik kullanım sunan telefonun her tarafı dokunmatik. Xiaomi, bu modelde 12 GB RAM'e ve 512 GB dahili depolama birimine yer veriyor. 5G desteğine sahip olan telefon fiyatı ile de dudak uçuklatıyor. 19 bin 999 Yuan olan telefonun ülkemizde vergiler ile 22 bin lira olması bekleniyor.
MEDYA VE REKLAMA 5.4 MİLYAR TL
Reklamcılar Derneği, Reklamverenler Derneği, Açıkhava Reklamcıları Vakfı, İnteraktif Reklamcılık Derneği, Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği ile Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği'nin hazırladığı veriler ilk kez bir araya getirildi. Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler "Hedef sektörü sağlıklı büyütmek" dedi. İlk 6 ayda medya ve reklam yatırımları 5.4 milyar lira olarak açıklandı.
Azize ÇAVUŞ
TOPARLANMA TAM GAZ
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Önümüzdeki dönemde, enflasyondaki düşüşle birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ılımlı şekilde süreceğini öngörüyoruz" dedi. Uysal, şunları söyledi:
Net ihracatın büyümeye katkısı artarken, cari dengedeki iyileşme sürüyor.
Toparlanma üçüncü çeyrekte de ılımlı sürecek.
Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranı canlanırken, önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma belirgin hale gelecek.
Hazal ATEŞ
HAKSIZ TAYİNİ KDK ÇÖZDÜ
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), başka yere tayin edilen ve maaşı 1 ay kesilen memurun sorununu çözdü. Talebi olmaksızın il içi atamayla başka bir müdürlüğe gönderilen kişiyle ilgili atamayı mahkeme durdurdu. Çalışan eski görev yerine dönmeyi beklerken, işe gitmediği için aylıktan kesme cezası aldı. Devreye giren KDK sorunu çözdü.
EMEA'NIN EN İYİSİ SEÇİLDİ
MLP Care, Institutional Investor'ın EMEA bölgesine ilişkin yayımladığı en itibarlı şirketler listesinde yer aldı. MLP
Care, aynı çalışmada 'En İyi CEO', 'En İyi CFO', 'En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli' ve 'En iyi Yatırımcı İlişkileri Programı' listelerinde de yer almayı başardı. MLP Care Başkanı Dr. Muharrem Usta, "Yatırımcılara yönelik süreçlerimizi hassasiyetle ve her zaman daha iyisini hedefleyerek kurguluyoruz" dedi.
MEVDUAT GARANTİSİ 150 BİN TL
Mevduata devlet garantisi limiti yükseltildi. Konuyla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TMSF, 15 Şubat 2013'te, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları için uygulanacak limiti 100 bin lira olarak belirlemişti. Yönetmelik değişikliği ile söz konusu limit 150 bin liraya çıkarıldı.
TÜGİAD'DAN LONDRA ÇIKARMASI
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), İngiltere ile ikili ticaretin geliştirilmesi için bir dizi kritik süreç başlattı. TÜGİAD, Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası ile Londra'da işbirliği anlaşması imzaladı. Türkiye'de 850 üyesi olan TÜGİAD ayrıca Londra'da resmi irtibat ofisi açtı. TÜGİAD Başkanı Anıl Ali Rıza Şohoğlu'nun imza koyduğu anlaşma ile Türkiye ile İngiltere arasında ekonomik, ticaret ve girişim borsalarının gelişimi birlikte teşvik edilecek.
TURİZM BAKANLIĞI 140 İŞÇİ ALACAK
Turizm Bakanlığı, sözlü sınav ile 43 ilde 'sürekli işçi' kadrolarına 140 personel alımı yapacak. Koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığıyla Adana (5), Afyonkarahisar (2), Aksaray (2), Ankara (7), Antalya (10), Balıkesir (1), Batman (5), Bilecik (1), Bitlis (3), Burdur (2), Bursa (5), Çanakkale (3), Diyarbakır (1), Düzce (3) ve Edirne'de (3) personel alınacak.
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