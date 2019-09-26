Çalınan paradan banka sorumlu

Yargıtay, Bursalı eczacının hesabındaki paranın internet bankacılığı yöntemiyle çalınmasında bankanın sorumsuz davrandığına hükmetti. Yüksek mahkemenin kararıyla, eczacı 10 yıl önce hesabından çalınan parayı yasal faiziyle tahsil etti. Bursa'da bir eczacı adına kullanımda bulunan hatta ait sim kart, kimliği belirsiz kişilerce iptal ettirilerek aynı numaraya yeni sim kartı çıkarıldı. Akabinde internet bankacılığı yoluyla eczacının özel bir banka şubesindeki kredili mevduat hesabından 49 bin 880 lira, aynı bankanın müşterisi olan bir kişinin hesabına transfer edildi. Hesabındaki paranın bankanın sorumsuz davranması sonucu çalındığını öne süren eczacı, mahkemenin yolunu tuttu. Asliye Ticaret Mahkemesi; bankanın müşterinin şifre ve bilgilerini koruma ve ilgili tedbirleri alma yükümlülüğünün bulunduğu, GSM firmasının da sim kart değişikliğinden dolayı kusurlu olduğu ve zararın meydana gelmesine etken olduğuna hükmetti. Temyiz sonucu Bölge Adliye Mahkemesi, bankanın müşteri bilgilerini saklamakta zaafiyete düştüğüne dikkat çekti, 56 bin 623 lira alacağın yasal faiziyle davacıya verilmesine hükmetti. Kararı Yargıtay 11. Hukuk Dairesi onadı.
- Ekonomi
- 26.09.2019
- Gazete
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