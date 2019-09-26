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  • 26.09.2019 17:48
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 18:00

Araç sahiplerine müjde! fiyatlarına 25 kuruş indirim geldi

fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim geldi. 'ın ulusal ve doğalgaz şirketi Aramco'ya yapılan saldırıdan sonra petrol fiyatlarında dalgalanma yaşanmış, 70 dolara kadar çıkmıştı. Şirketin üretim seviyesinin normale dönmesiyle de yurt içi piyasalarda ilk indirim haberi geldi.

Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi

Enerji Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.


'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Aramco'ya yapılan saldırıdan sonra petrol fiyatlarında dalgalanma yaşanmış, 70 dolara kadar çıkmıştı. Şirketin üretim seviyesinin normale dönmesiyle fiyatlar da indirim eğilimine geçti.

Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompaya 24 kuruş 'ye de 1 kuruş olmak üzere toplamda 25 kuruş indirim yapılmış olacak.

BRENT PETROL NORMALE DÖNDÜ
Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,11 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,70 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,40 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,46 düşüşle 62,11 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,31 dolardan alıcı buldu.

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