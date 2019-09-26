Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.



Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Aramco'ya yapılan saldırıdan sonra petrol fiyatlarında dalgalanma yaşanmış, brent petrol 70 dolara kadar çıkmıştı. Şirketin üretim seviyesinin normale dönmesiyle fiyatlar da indirim eğilimine geçti.



Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.



Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompaya 24 kuruş ÖTV'ye de 1 kuruş olmak üzere toplamda 25 kuruş indirim yapılmış olacak.

BRENT PETROL NORMALE DÖNDÜ

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,11 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,70 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,40 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,46 düşüşle 62,11 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,31 dolardan alıcı buldu.