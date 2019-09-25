Askere erken emeklilik

İş mevzuatımızda erkeklere yönelik pek çok imkan yer alıyor. Erkek çalışanların en çok yararlandıkları hakların başında ise askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik geliyor. Emekli olmak için belli bir yaşı ve yılı doldurup prim ödemek gerekiyor. Ancak askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor. Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe girdiğiniz tarih askerlik süresince geriye doğru gidiyor. Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalı. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse, o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler. Örneğin; Ahmet bey 10.09.1970 doğumlu ve 10.07.1993 tarihinde işe girmiş ve askerliğini de sigortadan önce yapmış olsun. Ahmet beyin emeklilik şartları 25 yıl, 54 yaş ve 5675 gün. Emekli olacağı tarih 10.09.2024. 8 aylık askerlik borçlanması yaparsa işe giriş tarihi 10.11.1992'ye çekilecek. Şartlar 53 yaş 5600 gün, emeklilik tarihi 10.09.2023 olacak.