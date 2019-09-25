ABD'den Türkiye'ye 100 milyar dolarlık teklif

Beyaz Saray'ın, Türkiye ile ABD arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için atılabilecek adımları içeren bir paketi önümüzdeki günlerde Türk tarafına sunacağı öğrenildi. Paketin içeriğinde serbest ticaret anlaşması, Türkiye'ye Patriot satışının sağlanması ve Türkiye'nin F-35 programında kalması gibi adımların olması bekleniyor.



PAKET HAZIRLIĞI BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye hareketinden hemen önce ABD tarafından ekonomi alanında yeni bir çalışmanın adımı atıldı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield geçen cuma günü Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek, Beyaz Saray'ın iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefine yönelik adımları içeren bir paket hazırlığı içinde olduğunu bildirdi.





GÜMRÜK VERGİLERİ İNECEK

Beyaz Saray'ın hazırlayacağı çalışmanın önümüzdeki günlerde Türk tarafına iletilmesi bekleniyor. Paketin içeriğinde ise Serbest Ticaret Anlaşması, ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, çelik ve alüminyum ithalatındaki vergilerin düşürülmesi gibi adımların yer alacağı öngörülüyor.

F-35 YER ALABİLİR

ABD tarafının hazırlayacağı paketle, iki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma yolunda önemli mesafe alınması hedefleniyor. Paketin içeriğinde Türkiye ile ABD arasında bugüne kadar müzakerelerinde sonuç alınamayan Patriot satışının da yer alabileceği belirtildi. Ayrıca, paket kapsamında, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ardından bazı kısıtlamaların uygulandığı F-35 programının yeniden ele alınması da bekleniyor.



DOLAR ÇAKILDI, BORSA UÇTU

ABD ile Türkiye'nin ilişkilerinin iyileştiğine işaret eden haber akışı Türk varlıklarında ralliye neden oldu. Dolar gün içinde yüzde 1'e yakın değer kaybederek 5.68 TL'nin altına inerken, TL dün dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Borsa İstanbul'da ise endeks yüzde 2'den fazla yükselerek 102 bin seviyesini geçti. Yabancı girişinin hızlandığı tahvil-bono piyasasında da 2 yıllık tahvilin faizi yüzde 14.62'ye düştü. TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, pozitif ayrışmanın sürebileceğini belirtti. Ökte, gelen haberlerde 2 kritik nokta olduğunu belirterek, "Birincisi, F 35 ve Patriot füze sisteminin satın alınmasına yönelik girişim. İkincisi ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'tan gelen açıklamalar. 2 ülke ilişkilerinde iyi bir dönemece giriyor olabiliriz" değerlendirmesini yaptı.