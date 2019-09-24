Emirates Havayolları, kabin görevlisi alımı için Türkiye'ye geliyor. Bu bağlamda 17 Ekim'de İstanbul'a ve 21 Ekim'de ise Antalya'da olacak. Ortalama maaşları 2 bin 660 dolardan (15 bin TL) başlayacak olan işe kabul edilenlere, Dubai'de su, elektrik hizmetleri de dahil mobilyalı ücretsiz konaklama imkanı da sağlanacağı belirtildi. Kabin memuru, yolcu taşımacılığı yapan hava taşıtlarında yolcuların güvenliği ve konforu ile ilgilenen, gerekli bilgileri onlara ileten, ihtiyaç duyulduğunda pilot ve yardımcı pilotların kokpit dışındaki talimatlarını yerine getiren görevlilerdir. Erkek kabin memurlarına host, kadın kabin memurlarına ise hostes denilir. İşte 15 bin TL maaşla kabin görevlisi alımı başvuru şartları ve detaylar

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