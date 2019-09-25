1 günde 3 gemi dolusu turist

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 dev gemiyi ağırlayarak sezonun en hareketli günlerinden birini yaşadı. Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahama Bayraklı Wind Star ve Seven Seas Voyager ile Malta bayraklı Celestyal Olympia isimli 3 kruvaziyer yanaştı. Gemilerden inen çoğunluğu Amerikalı 2 bin 630 yolcunun bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryemana turuna katıldı, bazı yolcularla bin 500 personel, ilçe merkezini gezdi, alışveriş yaptı. Kuşadası'na dün 3 dev gemi birden geldi. Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "2020'de limana 300'ün üzerinde kruvaziyer ve 350 bin turist gelecek' dedi.
- Ekonomi
- 25.09.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.