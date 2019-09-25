Bugünkü
Takvim

1 günde 3 gemi dolusu

Kruvaziyer inin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 dev gemiyi ağırlayarak sezonun en hareketli günlerinden birini yaşadı. Limanı'na ve ile Malta bayraklı isimli 3 kruvaziyer yanaştı.

1 günde 3 gemi dolusu turist
Kruvaziyer inin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 dev gemiyi ağırlayarak sezonun en hareketli günlerinden birini yaşadı. Limanı'na ve ile Malta bayraklı isimli 3 kruvaziyer yanaştı. Gemilerden inen çoğunluğu Amerikalı 2 bin 630 yolcunun bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryemana turuna katıldı, bazı yolcularla bin 500 personel, ilçe merkezini gezdi, alışveriş yaptı. Kuşadası'na dün 3 dev gemi birden geldi. Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "2020'de limana 300'ün üzerinde kruvaziyer ve 350 bin gelecek' dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri1 günde 3 gemi dolusu turist
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri