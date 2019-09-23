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  • 23.09.2019 21:48
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 20:03

Rekor talep! Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB banka faizleri ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın kararının ardından bankalardan peş peşe gelen kredi faiz indirimi kararları vatandaşları sevindiriyor. Açıklamaların ardından ev ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankalara akın etti. Özellikle Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından kredilere rekor talep geldi. Peki, Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB banka faizleri ne kadar oldu? İşte güncel konut, taşıt ve ihtiyaç ...

Banka faizleri indirimlerinde son durum ne?

Bankaların faiz indirimi açıklamalarıyla birlikte yüz binlerce kişi kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Pek çok kişinin uygun kredi veren bankalar hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. İşte banka faizlerinde son durum...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.13

İhtiyaç kredisi: 1.35

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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