Sigorta yapmayana ağır ceza gelir

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası nedir? Tespit edilmesi halinde ne kadar ceza kesilir?
Sigortalı olmak bir haktır ve işverenin en önemli yükümlülüğü çalıştırdığı işçinin sigortasını tam ve doğru bir şekilde yapmaktır. Öyle ki; hukukumuzda işçi sigortasız çalışmak konusunda bir anlaşma dahi yapamaz. Sigortasız işçi çalıştırmak bir suçtur. İşveren, her ay çalışanın primlerini ödemeli ve resmi kaynaklara göre işçinin kurumda yer aldığını göstermelidir. Sigortasız işçi çalıştırmanın 2019 yılı kapsamında uygulanan cezasına gelince...
● Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1 yıl için 1 sigortalı) 38 asgari ücret yani 2019 yılı için 97 bin 204 lira ceza verilir.
● Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1 yıl için 1 sigortalı ) 32 asgari ücret yani 2019 yılı için 81 bin 856 lera ceza verilir.
● Defter tutmakla yükümlü olmayanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1 yıl için 1 sigortalı) 29 asgari ücret yani 2019 yılı için 74 bin 182 lira ceza verilir. Sigortasız işçi çalıştıran işletmeler, sigorta primlerinden kâr elde etme amacı güderlerken; karşılaşacakları bu ağır yaptırımlarla, hatta bir iş kazasının vukuu bulması halinde ödeyecekleri tazminatlarla aslında hem ticari geleceklerine hem de çalıştırdıkları işçilerin geleceklerine ağır darbe vurmakta hem kendileri için hem de işçileri için büyük mağduriyetlere sebep olmaktadırlar. Bu bilince ulaşmamış hiçbir işverenin kalmamasını diliyoruz.
SAĞLIK ÖDEMESİ TAZMİNATI ARTIRIR
Çalıştığım şirkette sağlık sigortam yapıldı. Bunun tazminata yansıtılabileceğini duydum. Doğru mu?
Kıdem tazminatının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret değildir. Bu hesaplamada işçiye yapılan sürekli kazanımlar da hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır. Basit bir anlatımla, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, giyecekyakacak yardımı gibi düzenli bir şekilde yapılan her türlü ödeme dikkate alınacaktır. Özel sağlık sigortaları da her ay düzenli bir şekilde prim ödenen bir kazanım olduğundan, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacaktır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2008/43001E sayılı kararı da bu yöndedir. Yani duyduğunuz bilgi doğrudur.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Sigortalı olmak bir haktır ve işverenin en önemli yükümlülüğü çalıştırdığı işçinin sigortasını tam ve doğru bir şekilde yapmaktır. Öyle ki; hukukumuzda işçi sigortasız çalışmak konusunda bir anlaşma dahi yapamaz. Sigortasız işçi çalıştırmak bir suçtur. İşveren, her ay çalışanın primlerini ödemeli ve resmi kaynaklara göre işçinin kurumda yer aldığını göstermelidir. Sigortasız işçi çalıştırmanın 2019 yılı kapsamında uygulanan cezasına gelince...
● Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1 yıl için 1 sigortalı) 38 asgari ücret yani 2019 yılı için 97 bin 204 lira ceza verilir.
● Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1 yıl için 1 sigortalı ) 32 asgari ücret yani 2019 yılı için 81 bin 856 lera ceza verilir.
● Defter tutmakla yükümlü olmayanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1 yıl için 1 sigortalı) 29 asgari ücret yani 2019 yılı için 74 bin 182 lira ceza verilir. Sigortasız işçi çalıştıran işletmeler, sigorta primlerinden kâr elde etme amacı güderlerken; karşılaşacakları bu ağır yaptırımlarla, hatta bir iş kazasının vukuu bulması halinde ödeyecekleri tazminatlarla aslında hem ticari geleceklerine hem de çalıştırdıkları işçilerin geleceklerine ağır darbe vurmakta hem kendileri için hem de işçileri için büyük mağduriyetlere sebep olmaktadırlar. Bu bilince ulaşmamış hiçbir işverenin kalmamasını diliyoruz.
SAĞLIK ÖDEMESİ TAZMİNATI ARTIRIR
Çalıştığım şirkette sağlık sigortam yapıldı. Bunun tazminata yansıtılabileceğini duydum. Doğru mu?
Kıdem tazminatının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret değildir. Bu hesaplamada işçiye yapılan sürekli kazanımlar da hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır. Basit bir anlatımla, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, giyecekyakacak yardımı gibi düzenli bir şekilde yapılan her türlü ödeme dikkate alınacaktır. Özel sağlık sigortaları da her ay düzenli bir şekilde prim ödenen bir kazanım olduğundan, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacaktır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2008/43001E sayılı kararı da bu yöndedir. Yani duyduğunuz bilgi doğrudur.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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