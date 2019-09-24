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  • 24.09.2019 20:35
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 20:38

Milyonlar dikkat! ları yakından ilgilendiriyor! Paranızı geri almayı unutmayın

a vergi iadesi son zamanlarda pek çok çalışanın gündeminde yer alan konular arasında bulunuyor. Belli şartlarda tazminat alarak ayrılan çalışanlar vergi iadesi alabiliyor. Sizden kesilen gelir vergisinin belli bir bölümünü geri alma hakkınız var. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili sorunun cevabını vatandaşlarla paylaştı.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor!

Çalışana vergi iadesi, milyonlarca çalışan vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de kıdem tazminatı alanlardan damga vergisi dışında bir kesinti yapılmıyor. Ancak ikale sözleşmesi tazminatları yani anlaşarak alınan tazminatlar ve işe geri dönüş tazminatlarından gelir vergisi de kesiliyor. Bu kesilen vergiler de devlet tarafından iade ediliyor. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı bu konudaki soruları cevaplandırdı. İşte merak edilen sorular ve yanıtları...

Ayrıldığım işyerinden ikale sözleşmesi kapsamında çalıştığım dönemlere ilişkin olarak tarafıma izin, mesai, prim, bonus, ihbar ikramiyesi, kıdem tazminatı ödemeleri yapıldı. Bu ödemelerden kesilen vergilerin iadesini alabilir miyim?

27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, prim ve ek ödeme gibi çeşitli adlar altında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurması üzerine red ve iade edilecektir.

Ancak izin, mesai, ihbar ikramiyesi ve işten ayrılış tarihi öncesi hizmetle bağlantılı olarak ödenen performans primi v.b. ödemeler ücret kapsamında değerlendirileceğinden bunlardan yapılan gelir vergisi kesintileri iade edilmeyecektir.

Bununla birlikte kıdem tazminatı ilgili mevzuatı çerçevesinde istisna kapsamında olduğundan vergi kesintisi de söz konusu olmayacağından Gelir Vergisi Kanunu Geçici 89 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

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