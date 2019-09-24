Emekli promosyon ücretleri teker teker belli oluyor. Bazı bankalar yaptığı tekliflerde emekli maaşı için promosyonu 900 liraya kadar çıkarırken bazıları da emekli maaşı olan müşteri getirene 100-125 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli vatandaşlar bu kapsamda bankalar tarafından sunulan promosyon tekliflerini araştırıyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu avantajlar...

BANKALARIN PROMOSYON TEKLİFLERİ

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Diğer bankaların promosyonlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...