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  • 24.09.2019 21:39
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 21:39

Emekliye en az 375 TL ! Bankaların ücretleri açıklandı! Promosyon ne kadar?

Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaşın gündeminde banka ücretleri yer alıyor. Bankaların ücretleri açıklandı. Promosyon ücretleri hakkında araştırmalar artış gösterirken bankaların ikinci promosyon ödeme tarihi de yaklaşıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor. Peki, bankaların promosyon teklifi ne kadar? İşte banka banka teklifler...

Bankaların emekli promosyon ücretleri açıklandı!

Emekli promosyon ücretleri teker teker belli oluyor. Bazı bankalar yaptığı tekliflerde emekli maaşı için promosyonu 900 liraya kadar çıkarırken bazıları da emekli maaşı olan müşteri getirene 100-125 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli vatandaşlar bu kapsamda bankalar tarafından sunulan promosyon tekliflerini araştırıyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu avantajlar...

BANKALARIN PROMOSYON TEKLİFLERİ

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Diğer bankaların promosyonlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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