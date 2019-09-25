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  • 25.09.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 09:25

Tekstil ürünlerinin ithalatına tarife kontenjanı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tekstil ürünlerinin ithalatına tarife kontenjanı

Bazı tekstil ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanına ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları belirlendi.

Ticaret Bakanlığının, "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle bazı plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş dokuma ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının başvuru ve dağıtımıyla kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Bu çerçevede, yalnızca imperteks kumaşları ithalatında 2 milyon 972 bin 916 metrekare için gümrük vergisi sıfır olacak şekilde tarife kontenjanı açıldı.

Düzenlenecek ithal lisansları 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak.

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