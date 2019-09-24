Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.09.2019 23:07
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 23:07

Peş peşe faiz indirim kararı! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, TEB ve İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu?

Peşe peşe gelen faiz indirim kararlarının ardından vatandaşlar güncel hakkında araştırmalarını sürdürüyor. En uygun kredinin hangi banka tarafından verildiği hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. İşte banka kredi faizlerinde son durum...

Peş peşe faiz indirim kararı! Faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının hemen ardından bankalardan yapılan faiz indirim açıklamaları vatandaşları sevindiriyor. Açıklamalarla birlikte araç ve konut sahibi olmak isteyen on binlerce kişi bankalara akın etti. Özellikle Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından kredilere rekor talep geldi. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte faiz indirimine giden bankalar...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.43

Konut kredisi: 0.99

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriPeş peşe faiz indirim kararı! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, TEB ve İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri