Peş peşe faiz indirim kararı! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, TEB ve İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının hemen ardından bankalardan yapılan faiz indirim açıklamaları vatandaşları sevindiriyor. Açıklamalarla birlikte araç ve konut sahibi olmak isteyen on binlerce kişi bankalara akın etti. Özellikle Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından kredilere rekor talep geldi. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte faiz indirimine giden bankalar...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.43

Konut kredisi: 0.99

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...