Dolar son dakika... Dolarda dalgalı seyir sürüyor. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı ve Fed kararı sonrası geçen hafta 5.6560-5.7425 bandında iki yönlü hareket eden dolar/TL yeni haftaya 5.73 seviyesinde başlamıştı. Piyasalar, Başkan Erdoğan'ın ABD temaslarını izlemeye devam ediyor. Dolar/TL ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerler 5.70'in altına geriledi. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 25 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,6956

Satış: 5,6994

EURO

Alış: 6,2666

Satış: 6,2730