Dolar son dakika... Dolarda dalgalı seyir sürüyor. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı ve Fed kararı sonrası geçen hafta 5.6560-5.7425 bandında iki yönlü hareket eden dolar/TL yeni haftaya 5.73 seviyesinde başlamıştı. Piyasalar, Başkan Erdoğan'ın ABD temaslarını izlemeye devam ediyor. Dolar/TL ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerler 5.70'in altına geriledi. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 25 Eylül güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,6956
Satış: 5,6994
EURO
Alış: 6,2666
Satış: 6,2730
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.