Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 25.09.2019 07:19
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 07:19

son dakika! 25 Eylül Çarşamba ve oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Haftaya 5.73 seviyesinde başlayan ABD-Türkiye ilişkilerine yönelin olumlu beklentilerle 5.70'in altına düştü. 25 Eylül sabahına 5,66955 civarında başladı. Peki, bugün ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 25 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

Dolar son dakika... Dolarda dalgalı seyir sürüyor. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı ve Fed kararı sonrası geçen hafta 5.6560-5.7425 bandında iki yönlü hareket eden dolar/TL yeni haftaya 5.73 seviyesinde başlamıştı. Piyasalar, Başkan Erdoğan'ın ABD temaslarını izlemeye devam ediyor. Dolar/TL ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerler 5.70'in altına geriledi. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 25 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,6956
Satış: 5,6994

EURO
Alış: 6,2666
Satış: 6,2730

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son dakika! 25 Eylül Çarşamba euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri