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  • 25.09.2019 07:06
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 07:06

son durum: 25 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek fiyatı ne kadar?

son dakika... Altın, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak biliniyor. Dolardaki yükseliş sonrası dalgalı seyir izleyen altın fiyatlarında son durum nedir? Peki, bugün , gram, çeyrek, fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Eylül ...

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Altın piyasasında, en düşük 277 bin 500 lira, en yüksek 278 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışı yüzde 0,47 azalışla 278 bin liradan tamamladı. 277,80 liradan gram altın 25 Eylül'e 280,81 seviyesinde başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Eylül canlı altı fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

25 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

25 Eylül Çarşamba günü gram altın 280,81 liradan alınırken, 280,88 liradan satılıyor.

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