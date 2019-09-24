Çalışan anneye en az 6.848 TL Çocuğu olan kadınlara süt parası, doğum yardımı ödenirken, çalışıyorsa izindeyken maaşını da devlet karşılıyor. Asgari ücretli bir anneye en az 6 bin 848 lira ödeniyor.

Ülkemizde kadınların çocukları olunca iş hayatından kopmaması için pek çok destek sağlanıyor. Çalışan anneler, doğum yaptıklarında 3 ayrı ödeme alırken, bu para en az 6 bin 848 lira oluyor. Rakam çocuk sayısına ve brüt maaşa göre artıyor. 4 bin lira brüt ücreti olan bir anne için ödenen toplam miktar ilk çocukta 10 bin 435 liraya, üçüncü çocukta ise 10 bin 735 liraya kadar çıkıyor.