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Çalışan anneye en az 6.848 TL

Çocuğu olan kadınlara süt parası, doğum yardımı ödenirken, çalışıyorsa izindeyken maaşını da devlet karşılıyor. Asgari ücretli bir anneye en az 6 bin 848 lira ödeniyor.

Çalışan anneye en az 6.848 TL
Ülkemizde kadınların çocukları olunca iş hayatından kopmaması için pek çok destek sağlanıyor. Çalışan anneler, doğum yaptıklarında 3 ayrı ödeme alırken, bu para en az 6 bin 848 lira oluyor. Rakam çocuk sayısına ve brüt maaşa göre artıyor. 4 bin lira brüt ücreti olan bir anne için ödenen toplam miktar ilk çocukta 10 bin 435 liraya, üçüncü çocukta ise 10 bin 735 liraya kadar çıkıyor.

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