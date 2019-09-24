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200 bin esnafa destek

Küçük işletmelere 20 koldan ticarileşme desteği verilirken, esnaf için kredi muslukları açılıyor. 200 bin esnafın işini geliştirmesi için verilen finansman desteğinin yıl sonuna kadar 10 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

200 bin esnafa destek
Yapısal reform atağına geçen , ekonominin her alanında büyük bir dönüşüme sahne oluyor. Küçük işletmelerin üretkenliğini artıran, ölçek sorunlarını çözen, finansmana erişimi kolaylaştıran, vergi indirimlerini daha geniş alanlara yayacak düzenlemeler devreye giriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'lerin ekonomideki payını ve rekabet güçlerini artırmak için 20'ye yakın farklı destek programı uygulandığını belirterek, "İşletmelerin aldığı bu desteklerle sürdürülebilir, güçlü ve rekabetçi işletmelere dönüşmesi hedefleniyor" dedi.

BÜYÜME FIRSATI
Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 200 bin esnafın işini büyütme ve geliştirmesi için verilen finansman desteğinin 10 milyara ulaşması bekleniyor. KOSGEB desteklerinden imalat sanayiine ayrılan pay yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayii sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye çıkarılacak. Esnaf ve Sanatkarlar Destek Sistemi yenilenerek finansal desteklerin çeşitliliği sağlanacak, ekonomik katkısı dikkate alınarak uygun koşullu kredi desteklerine devam edilecek.

70 BİN İŞLETMEYE 1.30 MİLYAR TL
Bakan Varank, kredi tahsislerinin nesnel ve adil şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Destek programları kapsamında yaklaşık 70 bin işletmeye 1.30 milyar lira tutarında destek verildi. Bunun yanı sıra girişimcilik destek programı, KOBİ gelişim destek programı, inovasyon ve endüstriyel uygulama destek programı gibi programlar bulunuyor" dedi. Varank, KOSGEB kredi faiz destekleri kapsamında toplam bin 408 işletmeye 14.2 milyon lira tutarında kredi faiz desteği sağlandığını kaydetti.


HAZAL ATEŞ

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