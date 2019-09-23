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  • 23.09.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 16:12

Son dakika: 'ndan faiz hamlesi

Son dakika haberine göre , Türk Lirası yükümlülüklere ödenen zorunlu karşılık faizini indirme kararı aldı. Alınan bu karara göre TL zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranı yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürülecek.

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.

Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürme kararı aldı.

Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Merkez Bankası'nın bu kararı almasının arka planında, özellikle kredi büyümesi yüksek bankalara yönelik daha önce duyurulan kararların olduğu tahmin ediliyor. Zorunlu karşılıkların düşürülmesine ilişkin dipnotta, "2019/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen referans değerler arasında kredi büyümesine sahip bankalara %10, referans değerler dışında olanlara %0 uygulanır" ibaresinin yer aldığı dikkat çekiyor.



Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde ise yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitmiş ve döviz cinsi mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırmıştı.

Alınan bu kararla piyasadan yaklaşık 2.1 milyar dolar çekilmesi bekleniyordu.

Yapılan açıklamada "Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır" denilmişti.

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