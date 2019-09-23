Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.

Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürme kararı aldı.

Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.



Merkez Bankası'nın bu kararı almasının arka planında, özellikle kredi büyümesi yüksek bankalara yönelik daha önce duyurulan kararların olduğu tahmin ediliyor. Zorunlu karşılıkların düşürülmesine ilişkin dipnotta, "2019/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen referans değerler arasında kredi büyümesine sahip bankalara %10, referans değerler dışında olanlara %0 uygulanır" ibaresinin yer aldığı dikkat çekiyor.







Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde ise yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitmiş ve döviz cinsi mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırmıştı.

Alınan bu kararla piyasadan yaklaşık 2.1 milyar dolar çekilmesi bekleniyordu.

Yapılan açıklamada "Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır" denilmişti.