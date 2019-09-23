Rekor talep! Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB banka faizleri indirimi! Ne kadar oldu?

Bankaların faiz indirimi açıklamalarıyla birlikte yüz binlerce kişi kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Pek çok kişinin uygun kredi veren bankalar hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Merkez Bankası'nın politika faizini geçtiğimiz hafta 325 baz puan indirerek 16.50'ye çekmesinin ardından . Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. İşte banka faizlerinde son durum...
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.13
İhtiyaç kredisi: 1.35
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