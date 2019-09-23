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Evde yüzde 22 indirim

’nin yüzde 22 indirim kampanyası bugün başlıyor. Konut ve işyeri alanlar, borcunu kapatıp tapusunu alabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları, 18 Ekim'e kadar ilgili ya başvurabilecek. İsteyenler, konut kredisi kullanabilecek.

Evde yüzde 22 indirim
TOKİ'nin borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları, 18 Ekim'e kadar ilgili ya başvurabilecek. İsteyenler, konut kredisi kullanabilecek.

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