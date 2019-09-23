Evde yüzde 22 indirim

TOKİ'nin borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları, 18 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. İsteyenler, konut kredisi kullanabilecek.
- Ekonomi
- 23.09.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.